Tras cuatro años de relación, entre idas y venidas, los 'chicos reality', Angie Arizaga y Nicola Porcella terminaron su relación definitivamente.

Así lo confirmó la conductora del programa deportivo ‘La Previa’, quien aseguró que el fin de la relación se dio en buenos términos.

La pareja se conoció en el reality de competencia, ‘ Esto es guerra ’, que se estrenó el 2012 por América Televisión. De inmediato, la pareja se enamoró. Al año siguiente, ambos vivían un idílico amor.

Desde esa época, Angie y Nicola hicieron suspirar a los televidentes del programa y sorprender con sus peleas dentro del reality. Pero toda historia de amor tiene un villano.

El 2015 el empresario Daniel Tomita, ex enamorado de Angie, aseguró en el programa de Magaly Medina en Latina, que Nicola maltrataba psicológicamente a la popular ‘Negrita’.

Tomita contó que la modelo lo buscaba, a pesar de haber terminado su relación hace ya varios años, para contarle los problemas que vivía junto a Nicola . E hizo público mensajes de WhatsApp de las amenazas que le hizo el capitán de las 'Cobras' porque él mantenía una relación de amistad con Angie.

Joven empresario confirmó que mantuvo una relación amorosa con Angie Arizaga. (Latina) Joven empresario confirmó que mantuvo una relación amorosa con Angie Arizaga. (Latina) Latina

La pareja se retiró momentáneamente de ‘Esto es guerra’. Semanas después volvieron al reality, pero solo como amigos.

Los integrantes de 'Las Cobras' no pudieron vivir separados, y retomaron su relación. Ambos han protagonizado múltiples rupturas y reconciliaciones que se hicieron públicas en ‘Esto es guerra’.

Pese a las continuas peleas, todo hacía creer que la relación terminaría en una boda de ensueño, tal como se atrevió a contar, tan solo hace dos meses, Nicola Porcella al diario Trome .

“Yo adoro y amo a Angie. Me voy a casar con ella, de todas maneras. Eso está planeado y confirmado", dijo el 'guerrero' y agregó: "No me veo en un futuro sin Angie ".

Sin embargo, todo acabó. Esta vez parece que es definitivo, que el amor se desgastó, pero por fortuna habría quedado una buena amistad.