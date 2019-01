Nicola amenazó con abandonar programa por preguntas sobre Angie Arizaga

El 'guerrero' Nicola Porcella estuvo como invitado al programa 'En boca de todos' y se molestó cuando los panelistas comenzaron a preguntarle por su ex pareja Angie Arizaga.

Ricardo Rondón inició interrogándole qué sintió cuando vio a la conductora de 'La Previa' con un traje turquesa en su regreso al reality 'Esto es guerra'.

"Me parece guapísima, estaba muy bonita. Angie es una chica muy bonita, pero si me dices qué sentí... Nada, ni algo bueno, ni algo malo, nada. No había un sentimiento. Le deseo lo mejor", expresó el 'chico reality'.

Luego, el director de televisión mencionó que Nicola le había pedido el video de presentación de Angie, pero el 'guerrero' lo desmintió. En ese momento, los panelistas le insistieron y él amenazó con abandonar el set si es que seguían preguntándole por su ex pareja.

"Muchachos, si me han invitado para hablar de Angie, díganme y me voy. Son 8 meses que ya no estoy con ella, por favor. La vida continúa. Díganme y si no, me largo", manifestó el modelo muy fastidiado.