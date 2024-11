Nico Ponce: "Detesto las mentiras, me generan frustración, así como las injusticias”

Nico Ponce asegura que este es su año. Después de haber sido uno de los galanes en la novela Papá en apuros, alista su protagónico en Pobre novio, la nueva ficción de Latina que se estrena este 2 de diciembre y en la que encarnará a un desdichado joven que es dejado por su novia en pleno día de su boda. Nico señala que, a pesar de las similitudes con su personaje, no pierde la esperanza de encontrar el amor.

El actor cuenta, además, que su faceta como empresario con Celebrity Combat va viento en popa y que ya prepara todo para el segundo evento, que será el próximo año.

La telenovela Pobre novio, en la que eres protagonista, está a punto de estrenarse.

Sí. Estoy muy contento de interpretar a Santiago, que es un gran personaje. Es una gran producción, una linda historia. Santiago es un chico noble, familiar. Esa es la diferencia con el personaje que hice de Matías, que era más de barrio, peleón, se defendía. Santiago es más tranquilo, como un niño. Su novia lo abandona en la iglesia el día del matrimonio y él se enfrenta a todo el dolor que siente porque es la chica con la que estuvo toda su vida, desde el colegio. El abandono se vuelve viral y, a raíz de esto, le presentan el negocio de rifarlo como novio. Se vuelve famoso: todas las chicas lo persiguen, lo quieren ver, lo quieren tocar. Su cara sale en todo Lima. Es una locura.

Este proyecto salió a la par que Celebrity Combat, el primer evento deportivo que organizaste.

Así es. Es un proyecto que llegó de repente. Yo ya tenía mi año planeado con el evento de Celebrity Combat y, de pronto, me llamaron para esto (Pobre novio). Hice el casting y se dio. Siento que lo que es para uno llega como sea, y así sucedió. Además, en este proyecto comparto con un elenco muy bonito.

Tus personajes tienen mala suerte en el amor. ¿Te pasa lo mismo?

Soy el real pobre novio. Mis amigos me dicen: “Oye, tú no tienes suerte en el amor. Cada vez que tienes una novia, terminas y le escribes una canción, como La vida sin ti” (risas). Es cierto, sigo soltero, pero creo que es porque no ha llegado la persona indicada.

¿Has tenido alguna separación tan dramática como la de Santiago?

No, pero si me pasara que me dejen plantado el día de la boda, sería muy fuerte, definitivamente; pero creo que las cosas pasan por algo. Con mi filosofía de vida, diría: “Veamos qué es lo que se puede rescatar de todo este desastre”. La verdad, me sentiría muy decepcionado porque significaría que me ha estado mintiendo desde hace rato, y detesto las mentiras, me generan frustración, así como las injusticias.

¿Te han sacado la vuelta?

Me ha pasado. Ahora que estoy soltero les he pedido a los de Latina que me rifen. No estoy saliendo con nadie y sí me gustaría conocer a alguien porque, pues, ya tengo 38, estoy a punto de cumplir 40, y sería bonito compartir con alguien, aunque ahora estoy recontraenfocado en mi chamba y en mi próxima pelea. Estar con alguien requiere tiempo y esfuerzo. Ahora, que han puesto publicidad con mi cara hasta en los buses, vamos a ver qué pasa. Yo nunca me la creo, pero que venga lo que Dios quiera.

¿También alistas una nueva película?

Hay un proyecto para grabar una película con Michel Gómez, pero todavía no tiene fecha. La película que sí ya hemos grabado hace un año y medio fue Pensamiento lateral, con Itziar Ituño, de La casa de papel, pero hasta el momento no la han lanzado, A veces el cine se demora, tiene sus tiempos.

¿Cómo te fue con Celebrity Combat?

Bien, aunque pasaron muchas cosas que no teníamos premeditadas. Todo el mundo dice que fue planeado lo de Maicelo. Efectivamente, como producción teníamos pauteado que vaya al final y que rete a la ‘Pantera’ para una pelea en el siguiente evento, pero lo que no estaba planeado era que llegue y arme un escándalo frente a la mesa de conducción, y casi se agarren a golpes. Todo eso fue una locura. Yo lo respeto mucho, no tengo nada en su contra, pero eso no estuvo en los planes de la producción. Y lo de Jenko, creo que compró su entrada, habrá pagado su cámara. Nadie lo invitó (risas).

¿Maicelo quedó vetado?

No, porque felizmente no pasó nada ni llegó a mayores, pero sí nos gustaría conversar con él para que las cosas se den de una manera profesional, es boxeo profesional. La idea no es que se agarren a botellazos en la calle. Para el segundo evento, vamos a tratar de hacer realidad la esperada pelea entre Maicelo y ‘Pantera’.

¿Esperabas el alcance que tuvo tu primer evento?

Superó las expectativas que teníamos y reventó en las redes sociales. En la segunda edición vamos a corregir los errores de la primera velada, como errores de transmisión, de Internet, de seguridad, de producción: cosas que pasan en un primer evento. Siempre quise hacer empresa. Me encanta que la gente lo haya identificado como la velada de Nico Ponce, porque pensamos que lo verían como la velada de algún streamer. Yo, como artista y ahora como empresario, quiero dar el mensaje de unión. Unámonos como streamers, youtubers, etcétera, para poder apoyarnos y salir adelante entre todos. Que pare esa idea de “Yo te pongo cabe para que tú no te presentes ahí”. Esa es una mentalidad que lamentablemente se repite mucho en el Perú y que otros países no la tienen, como Argentina, como Colombia, por ejemplo; ellos, más bien, se apoyan entre todos. Creo que lo podemos lograr y lo estamos logrando.

