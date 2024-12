Nico Ponce cuenta que su novia lo ghosteó antes de casarse (VIDEO)

Nico Ponce ha sido galán de telenovelas, chico reality, cantante, compositor y empresario. Difícilmente, el público puede pensar que alguien tan carismático ha tenido mala suerte en el amor y que hasta fue ghosteado por su novia cuando estaba a punto de casarse.

En entrevista con Perú21, el protagonista de la novela Pobre Novio de Latina Televisión mencionó que una chica argentina con la que tenía una relación, de pronto dejó de responderle.

"Veníamos hablando de casarnos. Un día me dejó de hablar y chau, se acabó. Esa fue la que más sufrí", dijo compungido.

"Un día se le ocurrió dejar de contestarme y de ahí no supe de su vida hasta que la ubiqué después de un mes y medio y fue todo un dramón", contó.

Agregó que a pesar de lo duro que fue en aquel momento, tuvo que entender y respetar la decisión de la extranjera, por quien dejó su carrera en el Perú: "Dejé mi chamba, mi familia, mis proyectos por irme a vivir con esta argentina y me pagó así. Me pelé", acotó.

"Fue muy drástico para mí, yo estaba muy enamorado. La chica simplemente decidió terminar, pero nunca me avisó. Me costó como ocho meses superarlo. No supe nunca más de ella. No tiene redes, no sé en qué vive", agregó.

A pesar de que le rompieron el corazón, el popular actor señaló que la perdonó.

Sin embargo, esta no fue la única decepción amorosa que padeció. Reveló que a otra de sus parejas la perdió por descuidado y otra de sus novias le habría 'sacado la vuelta'.

