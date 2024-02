Hace algunas horas se hizo viral un video del cantante mexicano Peso Pluma con una misteriosa mujer en Las Vegas (Estados Unidos), que no era su pareja, la también cantante Nicky Nicol.

En ese momento las sospechas de una infidelidad aumentaron, pero no fue hasta hace unos momentos que la misma cantante argentina confirmó el engaño y lo peor fue la forma cómo se enteró: a través de las redes sociales.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, dijo la intérprete en una historia de Instagram.

Pero su mensaje fue más extenso y confirma la infidelidad haciendo una reflexión sobre el respeto.

“El respeto, es parte necesario del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió.

La rapera también procedió a eliminar todas las fotografías que tenía con el cantante mexicano en su perfil de Instagram.

Te das cuenta de que peso pluma es un gran hijo de put cuando no tiene problema en ser visto, ni siquiera se esconde mientras la caga.

(no importa q sea mexicano, dejen de joder con la xenofobia, él es el tipo de mierda, no su país) pic.twitter.com/klTwFAJxsu — Alby (@AlbyCald) February 13, 2024

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.