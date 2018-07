El integrante de la agrupación pop Backstreet Boys, Nick Carter, se presentará como solista el próximo 10 de setiembre en Barranco Arena, como parte de su gira South America & Mexico 2018.

El cantante estadounidense prepara un show especial con lo mejor de su repertorio y parte de la discografía de su agrupación.

El intérprete alcanzó fama al ser parte de los Backstreet Boys, banda que se formó a mediados de la década de los noventa y fue toda una sensación en los adolescentes entre 1996 y 2005.

En su carrera como solista, Nick Carter grabó su primer disco 'Now Or Never' en 2002 y alcanzó el puesto 17 en la lista Billboard 200, vendiendo unas 70 mil copias en su primera semana. Su segunda producción, 'I'm Taking Off', lo lanzó en 2011. Tres años después, sacó el álbum 'Nick & Knight', a dúo con Jordan Knight, vocalista de New Kids on the Block.