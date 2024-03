Cuentazo. Christian Domínguez vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de sus últimas declaraciones en el programa de Mónica Cabrejos en radio ‘Megamix’, donde no dudó en aclarar si él fue el informante de Pamela López , esposa de Christian Cueva . Como se recuerda, Pamela Franco mantuvo un amorío con el popular ‘Aladino’ cuando este aún estaba con la madre de sus hijos.

“¿Tú fuiste el informante de Pamela López’”, preguntó Mónica Cabrejos a Domínguez.

El cumbiambero sorprendió al revelar que la madre de su última hija le pidió que no declare más sobre la polémica que envuelve a la esposa de ‘Aladino’. “Hay muchas cosas que estuve a punto decir, pero me pidieron que no lo hiciera y yo voy a respetar esa decisión, de no hacerlo, de no aclarar, no responder nada (¿La mamá de tu hija?) No, no solamente ella”, reveló.

Según el cantante, muchas de sus respuestas, que él dijo en televisión, fueron pauteadas por Pamela Franco. “Me dio para que yo diga”, sostuvo.

Christian Cueva pide perdón a Pamela López

“Después de tanto tiempo paso por acá, más calmado. Primero para pedirle perdón a Dios, también a mi familia y a la mujer que me dio toda su vida pensando en lo mejor para mí. Fui egoísta al no escucharte, fuiste tú la que me decía mis verdades, pero no las quería escuchar, perdón por eso y todas las cosas que cometí... te herí”, se lee en la publicación del futbolista.

“Sé que algún día me perdonarás porque tu corazón siempre fue protegido por el señor, siempre cuidaste de nuestro hogar y de nuestros hijos, pero yo destruí cada semilla que sembrabas. Siempre fuiste más valiente que yo. Hoy la vida me golpea, pero lo tengo merecido”, agregó el futbolista

“Todos los días de mi vida te voy a pedir perdón, quiero decirte que tú no mataste a nadie con lo que revelaste, sé que estuviste en un momento vulnerable, pero tú tuviste la razón de todo. Eres una magnífica amiga e hija, pero sobre todo una mujer y madre maravillosa”, indicó.

“Tú y mis hijos son lo más grande y maravilloso que Dios me ha dado, siempre, ante toda circunstancia, estaré como nunca antes lo estuve. Una vez más perdón a Dios, a ti y amis hijos”, finalizó.





