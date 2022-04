¿Agarra esa flor? El exchico reality Mario Irivarren le habría mandado una indirecta a su expareja Vania Bludau, luego de que la modelo haya asegurado que puso fin a su romance y no fue un término de mutuo acuerdo como dijo él.

Vania se encuentra en Miami, pero desde ahí no pierde la oportunidad de enviar sus mejores dardos contra quien fue su pareja hasta hace unas semanas. La modelo se pronunció luego de que Mario sea captado en una fiesta al lado de su amiga Karen Dejo.

Durante la celebración algo que llamó la atención fue la emoción con la que Mario entonaba y bailaba una canción. Al ritmo de ‘Este año no’, de la orquesta Combinación de la Habana, el exchico reality demostró sus mejores pasos y emoción.

“Ni a las buenas, ni a las malas, yo no me voy a casar, yo no me voy a casar”, entonó a todo pulmón Mario. Lo que llama la atención de esta parte de la canción es que según dio a entender Vania, ella tenía planes más serios para su relación que no eran del todo compartidas por su expareja.

VIDEO RECOMENDADO

En esta edición de Código Dinero, Cristian Arens, nos habla sobre las criptomonedas y nos da unos tips para saber usarlas.