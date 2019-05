Neymar y su gran emoción tras conocer a su ídolo Will Smith en Francia [VIDEO]

Reunión para la historia. Neymar Junior no pudo contener su emoción tras encontrarse con Will Smith y ha publicado en sus redes sociales este emotivo momento.

El actor de 'MIB' sorprendió al futbolista brasileño, quien estaba hablando por teléfono, cuando entró en el cuarto donde se encontraba y lo saludó con un cálido abrazo.

Neymar, por su parte, parecía que no podía creer que el actor estaba ahí, en el mismo lugar que él, y no pudo ocultar su sorpresa.

El futbolista subió videos y fotos en su red social y comentó: "¡Uno de los mejores días de mi vida! ¡Un gusto verte! ¡Will Smith eres el mejor!".

Neymar Junior: ¡Will Smith eres el mejor! (@neymarjr / Instagram) Neymar Junior: ¡Will Smith eres el mejor! (@neymarjr / Instagram)

Así como Neymar es fan de el actor estadounidense, este sentimiento es mutuo, podemos recordar que el julio del año pasado Will Smith defendió a Neymar cuando fue criticado por su rendimiento en el Mundial Rusia 2018 y comentó:



"He pasado mucho tiempo en Brasil, y me encanta el equipo brasileño. Tengo una relación muy interesante con Neymar. Literalmente hemos estado en la misma ciudad e intentado reunirnos literalmente 10 veces para conocernos y ahora es una broma, nos enviamos mensajes de texto, hablamos y cosas por el estilo, pero sabes que es uno de mis favoritos, y cuando yo era pequeño, todo era Pelé (...) Tengo un poco de un punto débil en mi corazón para el equipo brasileño".

Will Smith se encuentra actualmente en Francia, país en el que juega el futbolista, promocionando su nueva película 'Aladdín'.



Sorpresa de Will Smith a Neymar (@Neymarjr / Instagram)

Sorpresa de Will Smith a Neymar (@Neymarjr / Instagram)