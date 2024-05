La actriz de cine para adultos peruana, Marina Gold , anunció en una reciente entrevista sobre su participación en una serie de Netflix próxima a estrenarse, y deja a sus miles de fans con la duda sobre si seguirá en la industria de la pornografía.

“Estuve grabando para una serie de Netflix, pero es como que salgo hablando, tampoco soy actriz. Lo único que hago es aparecer como unos 15 segundos, en una parte en la que están haciendo como que me están foll***, y como que abren la puerta y nos encuentran. Yo tengo que hacer como que me tapo y me voy”, reveló Marina según informa Wapa.

La serie en la que aparecerá nuestra compatriota es ‘Clanes’ y pese a que su participación es bastante pequeña, esta podría significar un cambio radical en su carrera como actriz, al empezar a probar con otros géneros de actuación mientras se aleja de la industria para adultos.

Como se sabe, Marina Gold llamó la atención del público peruano tras su nominación a los XBIZ Europa Awards 2023, un prestigioso certamen del cine para adultos, en la categoría de mejor escena lésbica, además de aparecer en diversas películas de esta industria.

Natural del Callao, actualmente reside en España, pero no ha olvidado sus raíces peruanas y regularmente vuelve a nuestro país. Incluso, ha tenido un acercamiento con la industria del cine para adultos peruana.

¿CUÁNTO GANA MARINA GOLD?





Marina Gold nunca imaginó que llegaría a ganar hasta 15 mil dólares por dos semanas de rodaje en la industria del cine para adultos en España. La joven peruana de 21 años contó su historia y los sacrificios que tuvo que hacer para dedicarse a su vocación.

La joven reveló que desde joven consumía cine para adultos y soñaba con ser la protagonista de estas cintas. “Me metí a Google a buscar cómo ser actriz porno en España’. Ahí te salen las productoras, tienes que llenar unos formularios y te piden fotos desnudas, era mi primera vez mandando fotos desnudas... me saqué las fotos, lo mandé y obviamente me iban a llamar”, contó en el programa de Magaly Medina.

La actriz confesó que en una gira de rodajes de dos semanas puede llegar a ganar 15 mil dólares. Además, en su plataforma de Onlyfans puede sacar más de 10 mil dólares al mes, sin contar lo que suma en otras plataformas como Fansly o Pornhub.

Incluso, tiene su propio merchandising y cuenta que lo que más vende son case de celulares y la ropa usada por ella misma, llegando a costar 200 dólares cada prenda.

