Netflix: Channel 4 anuncia segunda temporada de 'The End of the F *** ing World'

Los rumores se hicieron realidad. Channel 4 y Netflix hacen el oficial el anuncio de la segunda temporada de 'The End of the F *** ing World'. La historia de James y Alyssa seguirán para el deleite de todos sus fanáticos en el mundo.



El canal inglés Channel 4 vuelve a repetir el plato tras el éxito que construido en la segunda temporada que alcanzó la fama en Netflix.



'The End of the F *** ing World' es considerada una serie de culto a nivel mundial por su lenguaje audiovisual, música y actuación de Jessica Barden (Alyssa) y Alex Lawther (James).



Los primeros ocho episodios no fueron suficientes y Netflix lo sabía muy bien. La historia original, basada en la novela gráfica de Charles Forsman, es plasmada a la vida real de la mano del escritor de la serie Charlie Covell.



Pero fue hace unos meses que Netflix Japón indicó que 'The End of the F *** ing World' tendría segunda temporada. En los últimos instantes de la primera temporada se puede apreciar un mensaje que dice: "Volverá con una puta segunda temporada".