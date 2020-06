El cantante cubano Nesty, actual pareja de Mayra Goñi, se unió al peruano Morillas para lanzar “Loco, loco, loco”, tema en el que hacen referencia a la “locura” de estar enamorado.

“Me tiene loco, loco, loco. De calle, pero elegante. Tranquila, pero picante. Ay tú me tienes loco. No sé qué tiene esa cara linda que a mí me trae loco”, canta el cubano y el peruano, en el videoclip del tema que busca convertirse en uno de los hits de esta temporada.

En el videoclip, la mayor parte del tiempo Nesty y Morillas aparecen en un gimnasio realizando diversas rutinas de ejercicios, el boxeador Jonathan Maicelo es el encargado de instruirlos.

El video “Loco, loco, loco” fue compartido en YouTube hace dos semanas y cuenta hasta el momento con más de 200 mil reproducciones.

“Muchos éxitos y bendiciones Nesty”, “me tienes loca loca, loca. Me encanto muy buena la letra, y divertida, que sigan los éxitos”, “tú tienes arte, mi amor”, “hermosa canción”, “no me canso de escucharla”, son algunos comentarios que han dejado los fanáticos del cantante cubano.

