Néstor Villanueva volvió a referirse a la crisis que atraviesa en su relación con Flor Polo. El cantante aseguró que luchará por recuperar a su esposa y madre de sus hijos.

“Mi amor por ella no ha cambiado. Voy a luchar hasta que ella lo permita. Y si no quiere nada, lo tengo que aceptar”, dijo en una entrevista con el diario Trome.

El cumbiambero reveló que mantiene una comunicación fluida con la hija de Susy Díaz. “Conversamos bastante y es por nuestros hijos. Siento que el amor está ahí”, enfatizó.

Néstor aclaró que nunca estuvo con Florcita para aprovecharse de su fama o ser un “mantenido”, además reveló que se casó con bienes separados.

“Trabajo desde los 7 años. He vendido papel higiénico, en la pandemia vendía mascarillas, micrófonos inalámbricos con parlante incluido y también termómetros. La gente sabe que no soy así. Me hago cargo de mis hijos y algo más... Yo soy casado con Flor con bienes separados, fue porque hablaban de que buscaba su dinero y nunca fue así”, reveló.

Finalmente, Néstor Villanueva recordó cómo fue su relación con Augusto Polo Campos, padre de Florcita. “Me quiso como un hijo. Incluso, compuse un vals para mi tierra Chancay y se lo mostré. Me dijo que tenía talento”, contó.

