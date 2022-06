Néstor Villanueva se presentó en “Dilo fuerte”, programa conducido por Lady Guillén, donde se mostró incómodo al ser consultado sobre el supuesto vínculo amoroso que tendría con Greis Keren, la mujer con la que fue ampayado días atrás.

“Yo he venido para hablar de mi programa porque no quiero hablar de temas personales”, respondió la expareja de Florcita Polo evitando referirse a su reciente ampay con Keren.

“Néstor. ¿Quién es Keren, de dónde salió esta chica?”, interrogó la conductora de televisión. “¿Por qué tengo que darte detalles de mi vida?”, respondió inmediatamente el cantante.

Tras ello, la figura de Panamericana Televisión le aseguró que ella solo estaba preguntando. “No tienes que dármelos, te estoy preguntando y si tú quieres me respondes o no. Tú me has dicho que sí la conoces, uno tiene que terminar de explicar cómo la conoces, por qué la conoces”, replicó.

Néstor Villanueva aseguró que no quiere meter a más personas a su problema. “No quiero especular cosas, no quiero entrar en detalles, no quiero meter a personas al problema. Meter a otras personas a este problema podría ser complicado”, enfatizó el cumbiambero.

Lady Guillén optó por preguntarle directamente al cantante si tenía algún vínculo sentimental con Greis Keren; sin embargo, Villanueva no desmintió y solo atinó a decir que “no quiere meter a más personas en todo esto”.

Néstor Villanueva en el programa de Lady Guillén. (VIDEO: Panamericana)

