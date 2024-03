La polémica entre Néstor Villanueva y Susy Díaz escaló un nuevo nivel después de que el cantante fuera contactado por ‘América Hoy’ para obtener declaraciones del exesposo de Florcita Polo. El motivo de la entrevista fue la reciente aparición de la exvedette comprando la lista de útiles escolares de sus nietos.

Ante la situación, Néstor Villanueva se mostró desafiante y afirmó que “está en otras cosas”, recordando que no ha visto a sus hijos en más de un año debido a las restricciones impuestas por la situación judicial en la que se encuentra.

“Pregúntale a ella, pues amigo porque yo estoy en otras cosas (...) 15 meses que no veo a mis hijos, 15 meses que no me dejan ver a mis hijos y estoy en problemas judiciales, son 15 meses que vengo yo arrastrando sin ver a mis hijos”, expresó Villanueva, dejando claro que sus prioridades están en otros asuntos más apremiantes.

El reportero insistió en preguntar sobre las responsabilidades de Villanueva como padre, pero este enfatizó que no vive con sus hijos desde su separación de Florcita Polo.

“Quisiera contarte y hablarte de todo, pero ahora mismo estoy ocupado. Voy a aguantarme de hablar de esas cosas, todo está judicializado (¿Sabes al menos qué le pidieron en la lista de útiles?) Pregúntale a ellos, ellos viven con mis hijos. Yo no”, sentenció Villanueva, dejando entrever que las decisiones respecto a las necesidades de sus hijos están fuera de su alcance.

La situación entre Néstor Villanueva, Florcita Polo y Susy Díaz sigue generando controversia, y la participación de la madre de Florcita Polo en la compra de útiles escolares para sus nietos ha añadido un nuevo capítulo a esta historia familiar complicada.





