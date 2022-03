Néstor Villanueva, el aún esposo de Florcita Polo, se encuentra en medio de la polémica tras protagonizar un ampay con la bailarina Sofía Cavero. Las imágenes vienen causando revuelo, pues días atrás el cantante había mencionado que quería recuperar su matrimonio con la hija de Susy Díaz.

En las imágenes difundidas por el programa “Amor y Fuego”, captadas durante la madrugada del martes 22 de marzo, se puede ver que ambos se encontraban en la parte posterior de la camioneta de Néstor y, luego de tomar varias botellas de alcohol, ingresan a una casa.

¿Quién es Sofía Cavero?

Sofía Cavero registra en sus redes sociales que es cantante, bailarina y anfitriona peruana. Ella también indica que es conductora de un programa de televisión que se transmite por la señal de Fama TV. En TikTok suele compartir videos bastante sugerentes. Asimismo, promociona diferentes eventos como polladas y frejoladas.

Sofía se pronunció

El programa de Rodrigo González y Gigi Mitre se comunicaron con la joven, quien aseguró que no podía responder las preguntas en ese momento debido a que se encontraba en clases.

“Ahorita estoy en mis clases de canto, con mi profesor aquí, más rato te parece si hablamos”, le contestó a la reportera del programa de Rodrigo González, quien la llamó por teléfono. “La verdad no sé, me quedo fría porque no pensé que me iban a llamar. Voy a terminar mis clases y cualquier cosa me vuelves a llamar. No es nada para alarmarse o algo así, como quieren hacerlo ver”, declaró la joven para el programa de espectáculos.

Al ver el alborotó que se generó tras la difusión de las imágenes, Sofía Franco lanzó un corto mensaje en sus redes sociales, en donde explicó su versión de los hechos. “Solo fue un momento de brindis por mi nuevo proyecto y lanzamiento de mi nuevo tema ‘Tusy y perreo’. Ni idea que estaban grabando todo, pero Sofía Cavero sigue para rato. No hay un ampay que dejará que siga en mis proyectos artísticos”, escribió.

Hasta el momento Néstor Villanueva no se ha pronunciado sobre el ampay. De momento solo viene publicando frases motivadoras en sus redes sociales.

Florcita Polo: ¿Qué dijo ante el comprometedor video de Néstor Villanueva con bailarina?

Tras la difusión de estas imágenes, un reportero de “Amor y Fuego” se comunicó con Florcita Polo y ella recalcó que las imágenes no le afectaban porque hace tres meses se separó del padre de sus hijos.

“Lo que él haga a mi me tiene sin cuidado, ya no tengo absolutamente nada que ver con él. Somo padres y punto”, dijo. “Prefiero no hablar al respecto de ese tema (del ‘ampay’). Yo ya estoy hace tres meses separada y no tengo nada que ver con el papá de mis hijos”, añadió.

Susy Díaz no fue indiferente

Susy Díaz también declaró para el mismo espacio televisivo. La animadora señaló que Néstor buscaba a su hija para retomar su matrimonio, pero con este ‘ampay’ todo llegó a su fin, pero esta vez de manera definitiva. “Con esta imagen peor, ya no va ni a volver, más bien le va presentar la demanda de divorcio (…) Que no se queje cuando Flor quiera rehacer su vida”, indicó.

