El programa ‘América Hoy’ fue en busca de varios personajes de la farándula para conocer detalles de cómo celebrarán la Navidad, y uno de los que más llamó la atención fue Néstor Villanueva.

El ex de Florcita Polo no pudo evitar quebrarse frente a cámaras al no saber si podrá pasar la Noche Buena junto a sus dos hijos. “No tengo idea de cómo será, estor orando para sea una Navidad muy bonita”, sostuvo el cantante de cumbia evidentemente afectado.

Al ser consultado si buscará pasar la Navidad con sus pequeños, Néstor Villanueva sostuvo entre lágrimas que hará todo lo posible.

“Sí, no me hagas llorar. Cada vez estoy siendo más fuerte en poder derramar alguna lágrima porque quiero que mis hijos crezcan bien, seguros de sí mismos, que sepan que tienen un padre que siempre está presente”, concluyó el cumbiambero, quien lleva separado de Florcita Polo desde hace casi dos años.





