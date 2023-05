Néstor Villanueva ha decidido tomar acciones legales ante las repetidas acusaciones por parte de su exsuegra, Susy Díaz. El artista anunció a través de una entrevista que presentará una demanda por difamación contra la exvedette, exigiendo una compensación económica de medio millón de soles por el supuesto daño ocasionado a su honor.

En la entrevista, Néstor Villanueva expresó su cansancio ante las acusaciones infundadas y aseguró que su imagen ha sido perjudicada, afectando tanto sus oportunidades laborales como su estado emocional.

“Lo que ha dicho en todo este tiempo me ha perjudicado demasiado y yo siempre he callado, todo tiene un límite. Metió a mis hijos, a mi familia, a mis padres, todo tiene un límite. Una cosa es salir en televisión para hacer una broma, pero otra es culparte de algo delicado”, dijo a Trome.

El cantante, decidido a defender su nombre y reputación, ha tomado la decisión de emprender acciones legales contra Susy Díaz y le exigiría medio millón de soles. Además, dijo que no es vengativo por querer defender su honor.

“De todas las formas me ha dañado, en el trabajo, económicamente, como persona pública, emocionalmente también. El año pasado salieron a denunciarme por todo. Me dijeron hasta pegalón, una serie de cosas que no son ciertas. Yo nunca he salido a responderle, a atacarla, pero esta vez todo tiene un límite”, dijo.

“Va a tener que verse legalmente con mi abogado. Si fuera por dinero, yo la hubiese denunciado hace mucho tiempo, sino que ustedes tienen que entender que el honor no tiene precio. Nadie puede salir a difamarte, a dañarte la imagen, así por así. Que vean con el abogado porque ahí no me meto. No le deseo el mal a nadie, no soy vengativo” , agregó.