Nelly Rossinelli, jurado de ‘El Gran Chef: Famosos’, sorprendió a más de uno al confesar que no tiene amigos en el reality de cocina, sino más bien los considera compañeros de trabajo.

La llamada ‘Mamá de los pericotitos’ estuvo como invitada en el podcast de Carlos Vílchez y se sinceró sobre el vínculo que ha formado con los integrantes del programa. No obstante, dejó en claro que aún no considera a alguien como su amigo cercano ni siquiera a Giacomo Bocchio y Javier Masías, quienes son con los que comparte más tiempo.

“Somos buenos compañeros (...) No, nos llamamos todos los días a llorar nuestros problemas”, dijo de forma contundente Nelly en conversación con Carlos Vílchez.

Pese a ello, aclaró que sí tiene una buena relación con sus compañeros e incluso han salido a compartir fuera del set de grabación.

“Hablamos bastante, en el programa nos llevamos bien, a veces salimos fuera del programa, a veces con algunos, a veces con Javier, otra con Peláez, y otras veces todos juntos. A comer o tomar alguito, a veces, sí”, agregó.

Finalmente, Nelly Rossinelli dijo que ella considera amigos a aquellos que la han acompañado a lo largo de su vida en los buenos y malos momentos.

“Yo tengo claro que mis amigos son aquellos que siempre han estado allí en mi vida, aquellos que son mis amigos hace 20 o 30 años. Acá he conocido personas muy lindas, pero no tengo amigos acá... todavía. No puedo llamarlos así porque para mí la palabra amigo es muy fuerte”, dijo para el podcast ‘Habla Serio’.









