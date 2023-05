El 12 de mayo de 2007, el Grupo Néctar empezaba a tocar en ‘El Mágico’, una discoteca muy conocida en la avenida Rivadavia, muy concurrida en aquellas épocas, en un momento donde el grupo, conformado por músicos peruanos encabezados por Johnny Orosco, se encontraban en la cumbre. Sin embargo, esas serían las últimas canciones que el mítico grupo tocaría, aunque ellos no lo sabían.

En la madrugada del 13 de mayo, el mundo de la cumbia se volvió triste, pues se informaba de un trágico accidente en los informativos argentinos, que sorprendió a muchos por lo fulminante que fue la noticia: “Trece peruanos murieron cuando la combi en la que viajaban chocó con un auto en la 25 de Mayo, atravesó el guardarrail, cayó desde casi seis metros y explotó”

El siniestro ocurrió a la altura del barrio de San Cristóbal y los medios, al día siguiente ya con más datos del hecho, informaban que la combi, tras salirse de control debido a un choque a alta velocidad, rompió la valla de protección vial y cayó al vacío.

El impacto sobre el asfalto provocó una explosión, que causó la muerte de 13 personas, 8 de ellas, eran parte del Grupo Néctar. Alrededor de las 3:00 AM, la banda, con algunos acompañantes, partían rumbo a otra presentación, al ‘Rey de la Sabrosura’. Sin embargo, en la 25 de Mayo, intentaron adelantar a alta velocidad a un Fiat Palio. La pareja que conducía este vehículo no pudo salir del carril, por lo cual la combi los impactó.

El choque provocó que la combi pierda el control, pasando todos los carriles hasta chocar con la valla de protección vial, que se rompió debido al impacto, cayendo al vacío, estallando. Los ocupantes de este vehículo murieron calcinados, quedando prácticamente irreconocibles.

Se supo después que el conductor era Juan Murillo, empresario peruano que radicaba en Buenos Aires y era quien los había contratado para presentarse en el ‘Rey de la Sabrosura’ y, aparentemente, estaba apurado por cumplir con el contrato.

Las otras víctimas fueron el asistente de Murillo, José Montenegro, además de Miriam Orillo, la empresaria que había traído a Néctar al país, y Delia Ramírez, que trabajaba con ella. Además de otra víctima cuyo paradero no trascendió, estaban los Néctar: Johnny y Enrique Orosco, Miguel Porras, Ricardo Hinostroza, Pascual Pine, Pedro García, Juan Carlos Marchand y Daniel Tahuana.

La Embajada de Perú en Buenos Aires fue la encargada de organizar el viaje de esposas, hermanos e hijos de los difuntos y la Asociación de Músicos Peruanos se ocupó del traslado de los restos a Lima.





Herederos de la leyenda de Néctar

Johnny Orosco, oriundo de Áncash, llegó a Argentina en la década de los 80, fundando la banda en 1995 tras un gran esfuerzo, junto a su hermano Enrique. La comunidad peruana en este país fue clave para el gran éxito de Néctar, quienes saltaron a la fama en 2002 con el tema “El Arbolito”. Tras el accidente, el grupo no llegaría a su fin, Néctar seguiría tocando a pesar de las terribles pérdidas.

En algunos meses, Deyvis Orosco, hijo de Johnny, y Martín Hinostroza, hijo de ‘Papita’ Hinostroza, volvieron a conformar la banda con músicos nuevos, algunos eran familiares o hijos de los fallecidos en Buenos Aires.

Fue Deyvis que logró capitalizar el éxito del grupo creado por su padre, forjando una carrera reconocida en el ambiente tropical, pese a que tuvo una pelea muy sonada con el otro heredero, al punto que Johnny se quedó con la banda y Martín con el nombre Néctar en Bolivia, país en el que eran muy populares.

Sin embargo, Deyvis no ha sido el único calificado como heredero de Néctar, pues el sobrino de Johnny, Bill Orosco, hace un par de años se lanzó en el ambiente musical, luego de hacerse viral en redes tras interpretar en un corto video “Pregúntale a la Luna”.

“El tema de la música siempre lo hemos tenido, con eso se nace, pero yo cantaba para mí nada más. Yo no me proyectaba a hacer algo profesional con la música hasta que mi primo Christian me dio la oportunidad, me escuchó y me dijo vamos dale tu puedes y salí a cantar en su orquesta La dinastía Orosco”, comentó en un podcast.

