Su cuerpo fue encontrado después de seis días de intensa búsqueda y la Policía ha explicado que quizás sus últimos segundos de vida las usó para su último acto de amor. Naya Rivera murió ahogada en el lago Piru, en el condado de Ventura, California, pero antes se aseguró que su hijo Josey, de cuatro años, esté a buen recaudo. La mujer, quien se hizo popular por integrar la serie Glee, murió, conmocionando a la industria de la televisión en Estados Unidos.

La estrella había salido a disfrutar de un día en el lago junto a su hijo. Alquiló un bote y se adentró en las aguas del Piru. Horas después el pequeño fue encontrado solo y dormido sobre un bote en medio del lago. Según la hipótesis que maneja la Policía, Naya y el pequeño se encontraban nadando, pero el viento y la corriente habría alejado al bote y en un esfuerzo por sobrevivir la madre había salvado al menor.

“Creemos que fue a media tarde cuando desapareció, nuestra idea es que tal vez el bote quedó a la deriva. No estaba anclado. Ella (Naya) reunió la suficiente energía para llevar a su hijo de vuelta al bote, pero no la suficiente para salvarse”, dijo el oficial ante los medios de comunicación.

ANOREXIA, FAMA Y ABORTO

De origen puertorriqueño, Naya se hizo conocida mundialmente por su papel de la porrista Santana López en la serie musical Glee, que estuvo en pantallas de 2009 a 2015.

Pero su experiencia en televisión ya venía de varios años atrás. Fue en la serie The Royal Familia (1991-1992) donde se estrenó como actriz. Años más tarde aparecería en tres episodios de la popular sitcom Family Matters.

En 2014, a tres meses de anunciar el fin de su relación con el rapero Big Sean, se casaría con el el actor Ryan Dorsey. Si bien al artista había logrado participar en algunas series, su fama sería inferior a la de Naya. En 2016, luego de una ruptura de varios meses, la pareja anunciaría la llegada de su hijo Josey.

Aunque la polémica en su vida llegaría un año después, cuando fue arrestada luego de que Dorsey la denunciara por violencia doméstica.

En 2016, Rivera publicó sus memorias en un libro llamado Sorry Not Sorry, en el que reveló que había sufrido anorexia cuando era adolescente.

“Cuando era estudiante, comencé a sentir que lo que había empezado como un juego, estaba yendo demasiado lejos. Evitaba los alimentos a toda costa”, cuenta en la publicación, donde advierte que cada vez hay más niñas que sufren de este trastorno. “Si mi mamá me preparaba el almuerzo, prefería tirarlo a la basura o encontrar algún pretexto para dejarlo por ahí”, agrega.

Pero el momento su momento más duro, contó, ocurrió en 2013 cuando decidió abortar mientras actuaba en Glee. “No es algo de lo que mucha gente hable, pero creo que deberían hacerlo”, confesó.

