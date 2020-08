'Home Alone' (1990)La historia de Kevin McCallister (Macaulay Culkin) es una de las más recordadas por estas fiestas. Se estrenó en 1990 y fue todo un suceso dentro de la taquilla, ya que alcanzó cifras superiores a los 476 millones de dólares. Además, tuvo un gran respaldo por las actuaciones de dos consagrados actores como lo son Joe Pesci y Daniel Stern.

'Home Alone 2: Lost in New York' (1992)El triunfo de la primera parte generó que los productores de 20th Century Fox idearan una secuela con los mismos actores. También tuvo buena respuesta de la audiencia y llegó a recaudar más de 358 millones de dólares, según estima IMDb.

'The Nightmare Before Christmas' (1993)O también conocida en América Latina como 'El Extraño Mundo de Jack'. Con esta película, Tim Burton presentó una idea más oscura de cómo puede ser vista la Navidad. Trabajó la técnica de stop motion, siendo la primera vez que el director experimentaba en este campo de la animación. Logró recaudar más de 75 millones de dólares.

'Milagro en la calle 34' (1994)Otra tierna historia en estas fiestas es 'Milagro en la calle 34', en donde se juntan el veterano Richard Attenborough como Papa Noel y la pequeña Mara Wilson, que más adelante sería Matilda. IMDb sostiene que llegó a recaudar más de 17 millones de dólares en las salas del mundo.

'El Regalo Prometido' (1996) Arnold Schwarzenegger y Simbad se juntaron para traernos una historia navideña que guarda un mensaje sobre lo importante que puede ser la responsabilidad. Al igual las dos primeras entregas de 'Home Alone', esta historia fue producida por 20th Century Fox y en taquilla alcanzó números superiores a los 129 millones de dólares.

'El Grinch' (2000)Jim Carrey ingresó a la piel del cascarrabias Grinch para traer otra obra navideña. Se volvió muy conocida, incluso ganó un Óscar a Mejor Maquillaje. Universal Pictures llegó a recaudar más de 345 millones de dólares con este filme.

'Elf' (2003)Otra divertida alternativa navideña es 'Elf'. Will Ferrell interpreta a un hombre que fue criado por los duendes de Papa Noel y cuando madura decide viajar a Estados Unidos para conocer a su verdadero padre. La taquilla también sonrió a los productores, ya que recaudó más de 173 millones de dólares.

'Love Actually' (2003)Ese 2003 llegó a las pantallas la comedia británica 'Love Actually'. Tuvo un reparto importante que en donde figuraron Hugh Grant,Colin Firth, Alan Rickman, Emma Thompson, Laura Linney, Keira Knightley, Rowan Atkinson, entre otros. Supo recaudar más de 59 millones de dólares.

*'El Expreso Polar' (2004) *Warner Bros apostó por esta historia navideña e invirtió unos 165 millones de dólares en el 'Expreso Polar'. Fue protagonizada por Tom Hanks y cuenta la historia de un niño de 8 años que tiene pocas esperanzas en la leyenda que encierra a la Navidad y a Papa Noel. La respuesta fue favorable, ya que recaudó más de 307 millones de dólares.

'Fred Claus' (2007)Warner Bros también trabajó una comedia para estas fiestas. Esa fue 'Fred Claus', en donde se cuenta la historia del hermano de Papa Noel. Según IMDb, recaudó más de 72 millones de dólares.

'Frozen' (2013)Una tierna opción navideña es la que nos propone Disney con 'Frozen'. Recaudó más de mil millones de dólares y gracias a esta cifra es considerada como la película animada más taquillera en toda la historia.

Plus: 'It's a Wonderful Life' (1946)Otro clásico navideño es 'It's a Wonderful Life', filme que es considerado como una de las joyas hollywoodenses más importantes de todos los tiempos. Según IMDb, en su momento no tuvo un monto de recaudación, ya que su difusión fue por televisión.