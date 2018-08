Natti Natasha y Becky G logran récord en YouTube con canción 'Sin pijama' [VIDEO]

Natti Natasha y Becky G lanzaron hace 4 meses el tema 'Sin pijama' en YouTube y ahora ya tiene la suma de 700 millones de reproducciones. La cantante dominicana aprovechó la oportunidad para saludar a su amiga y a todos los fanáticos por el apoyo de siempre.



"Hoy no vamos a dormir @iambeckyg we’re doing it. 700 millones de views. Gracias a todos los que han esto hecho posible. Los mejores fans del mundo", escribió Natti Natasha en su cuenta personal de Instagram para celebrar tremendo éxito musical.

El video publicado por Natti Natasha tiene más de 34 mil reproducciones. Los fanáticos de la artista también hicieron sentir su opinión: "Las reinas se juntan y el mundo escucha", "son las mejores del mundo", "seguimos subiendo", "lo mejor de lo mejor".

Como se recuerda , Natti Natasha se presentó en su país natal junto a Maluma en la gira Pretty Boy hace una semana.

Natasha siempre usa su cuenta de Instagram para poder estar mucho más cerca de todos sus fanáticos en el mundo entero y ya tiene más de 6 millones de seguidores.