La actriz peruana, Nataniel Sánchez, ha incursionado en una nueva faceta como cantante, presentando su última canción en el programa ‘América Espectáculos’. Sin embargo, la conductora Rebeca Escribens no pudo contenerse y lanzó un comentario sobre el acento español de Nataniel, quien reside en España desde hace varios años.

“Una de las cosas más importantes que he aprendido al irme a España es que no somos una cosa. Nos encanta encasillarnos, pero no, soy actriz, bailarina, cantante, ama de casa, amiga, mujer y ponernos un título hace que no descubramos otros talentos”, expresó Nataniel, recordada por su papel como Fernanda en ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Ante esta reflexión, la conductora de ‘América Espectáculos’ mostró su sorpresa por el acento español de Nataniel, bromeando al respecto. “Y cómo has hecho para (hablar...) Me encanta coño, es que es una cosa”, mencionó la conductora. Nataniel con humor respondió: “Pues mira, tía, hay que estudiar acento castellano. También se me sale lo piraña”.

La entrevista concluyó entre risas, mostrando la versatilidad y el buen humor de Nataniel Sánchez frente a cualquier situación.





