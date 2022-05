Nataniel Sánchez se encuentra en Lima desde hace unas semanas tras pasar algunos años en España, donde ha trabajado en diversos proyectos. Sin embargo, ha recibido diversas críticas por el peculiar acento y que algunos consideran intenta imitar a un europeo.

Esta vez fue consultada por el coreógrafo Arturo Chumbe, que interpreta al personaje de Jackie Ford en su programa de YouTube.

“Me encanta tu nuevo acento, pero te molesta que hayas sido criticada por algún programa de espectáculos que te dice que ya hablas como española”, consultó Ford.

Tras ello, la actriz hizo una confesión. “Mira, en primer lugar no veo programas de espectáculo, solo el tuyo, porque en realidad me gusta ver cosas que me aporten. Yo veo tu programa porque me haces reír, entonces me aporta, pero a mí no me gusta enterarme de la vida de la otra persona porque si la otra persona no me lo cuenta, entonces para qué, no me interesa”, respondió la popular ‘Fernanda’.

Además, agregó que no se siente incómoda con las críticas que le hacen y comentó que no le parece mal tener un acento español porque le facilitará cuando quiera interpretar personajes en el país donde reside.

“No me molesta, porque yo no voy a parar hasta realmente hablar como una española porque yo soy actriz , y en cualquier película donde si necesitan que yo hable como española, hablaré como española y si necesitan que hable como cubana, hablaré como cubana, chico, y como mexicana...”, bromeó.

