La actriz Nataniel Sánchez , quien ya se encuentra en nuestro país luego que estuviera por varios meses en España llevando talleres de actuación, se animó a contar por qué ya no habla más con el cantante Erick Elera.

"Le voy a dejar un mensaje a Erick para que todo el Perú se entere. A él le mande un mensaje, un audio y nunca lo escuchó. Me dijo: 'ya, chata, te llamo, te llamo'. Nunca me respondió. Saquen ustedes sus conclusiones", contó la actriz en 'América espectáculos'.

Sin embargo, Nataniel Sánchez dejó en claro que no tiene ningún problema con Erick Elera.

"Te apuesto que hasta ahora no ha escuchado el audio y yo abriéndole mi corazón. Así es cuando no te valoran. Yo tengo dignidad, por eso di un paso al costado. Para pelear, se necesitan dos personas y yo no he peleado con nadie", precisó.

Recordemos que hace unos días, el actor sostuvo en el programa ' En boca de todos' que se había distanciado de su ex compañera de la serie 'Al fondo hay sitio' por sus constantes viajes a otro país.

Nataniel Sánchez cuenta por qué ya no habla más con Erick Elera. (América TV)

TE PUEDE INTERESAR: