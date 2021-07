La conductora de televisión, Natalie Vértiz protagonizó un pequeño accidente cuando conducía el programa sabatino ‘Estás en todas’ este último sábado.

Todo ocurrió cuando su compañero ‘Choca’ Mandros comentaba acerca del crecimiento del novel cantante Emilio Jaime, hoy llamado Emil en el mundo de la música. Natalie se sentó en el brazo del mueble para poder conversar con su partner y agregó:

“La verdad es que me ha sorprendido Emilio Jaime porque está esforzándose por salir adelante, se ha mudado a un país que no es el suyo”, señala Natalie y en ese momento se resbala del brazo del mueble y grita: “¡Casi me caigo!”.

Sin embargo, Choca sigue conduciendo el programa, luego de unos segundos los camarógrafos vuelven a enfocar y se ve a Natalie agarrada del mueble para no volver a resbalarse.

Natalie Vértiz está a pocas semanas de dar a luz a su segundo hijo. Este sábado, Choca Mandros anunció que el próximo sábado 24 de julio prepararan un programa especial dedicado al baby shower de Natalie.

