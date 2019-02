Natalie Vértiz se solidariza con Miss Trujillo: "Hay que apoyarnos entre mujeres"

Natalie Vértiz se solidarizó con la Miss Trujillo, Claudia Meza , quien denunció haber sido drogada en una fiesta de Asia donde estuvieron 'chicos reality', entre ellos Nicola Porcella.

"La justicia es divina. Yo me solidarizo con todas las personas afectadas y esperemos que finalmente encuentren lo que tanto anhelan. Esa paz, porque quizás ahorita están medias alteradas, ofuscadas. No sé lo que pasó ese día, pero sus declaraciones dejan mucho que pensar", indicó la modelo.

La esposa de Yaco Eskenazi también señaló que entre mujeres deben apoyarse cuando son víctimas de abuso. "Está bien (denunciar), igual prefiero no meterme a ese tema. Pero hay que apoyarnos entre mujeres", agregó.

Natalie Vértiz descartó por el momento regresar a la pantalla chica. "No quiero presionarme a mí misma. Tuve propuestas muy buenas y me da un poco de pena no estar en ellas. Los cambios son buenos y tienes que enfocarte en lo que tú quieres", concluyó.



