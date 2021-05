Mientras que diversas parejas de la farándula local exponen sus relaciones tóxicas, la conductora del programa ‘Estás en todas’, Natalie Vértiz demostró que está feliz al lado de su esposo, Yaco Eskenazi, cuya relación calificó como “linda, divertida y saludable”.

Así lo reveló en sus historias de Instagram para sus más de 3.3 millones de seguidores en esa red social, donde además se animó a dar las claves para tener una relación de pareja estable.

“(¿Cómo es la relación con Yaco?) Linda, normal, divertida y saludable. Nos complementamos muy bien, él me ha enseñado tantas cosas y viceversa. Lo admiro y me encanta verlo en su faceta de papá, mi chico noble de buen corazón (con carácter), pero tiene un corazón de oro y pues, me hace feliz (odia las fotos), pero por mí lo hace”, escribió Natali Vértiz en su red social.

Sobre las claves para una relación estable señaló que lo más importante es la comunicación constante y hablar de todo sin límites. “No asumas nada, no intenten cambiarse el uno al otro, ámense mucho, detalles... Sobre todo respeta el espacio personal y que cada uno de ustedes es un mundo diferente. Tolerancia y mucho amor”, aconsejó la modelo.

Natalie Vértiz está en la dulce espera. Lleva 26 semanas de embarazo y hace más de un mes anunció que tendrá un hijo varón y gracias a la tecnología 7D pudieron ver su rostro. Pese a que aún no da a luz, no descarta volver a embarazarse en busca de la mujercita.

“Por ahora me enfoco en estos príncipes que me mando Dios y disfruto de eso. Nadie sabe qué puede pasar más adelante. Tal vez sea una ‘soccer mom’ toda la vida”, señaló y colocó una carita sonriente.

