Natalie Vértiz compartió su opinión sobre las recientes infidelidades de Christian Domínguez en contra de Pamela Franco. La conductora de televisión arremetió contra el cantante y afirmó sentirse decepcionada de su comportamiento.

La modelo dijo que la situación es complicada y dijo no saber cómo responderá ante los cuestionamientos de Janet Barboza y Ethel Pozo, quienes lo entrevistarán este lunes.

“Es una situación bastante complicada, difícil y una que lo conoce a él, a Pamela, realmente yo no tengo palabras, me siento decepcionada, me siento confundida. No entiendo muy bien, no sé exactamente cuáles son las respuestas que explicaciones nos dará Christian Domínguez”, dijo.

Además, Natalie Vértiz cuestionó el patrón de infidelidad del cantante, preguntándose por qué no puede detener su comportamiento a pesar de sus repetidos fallos.





Ampay de Christian Domínguez