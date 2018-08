Natalie Vértiz responde a sus críticos: "Me considero una princesa"

La modelo y conductora de televisión Natalie Vértiz aseguró que no le afectan las críticas en las redes sociales por su esbelta figura.

"En estas épocas una se tiene que bañar en aceite para cualquier cosa, pero uno debe saber quién es. Las críticas me hubieran afectado tiempo atrás, pero ahora soy muy feliz con Yaco (Eskenazi) y Liam. Además, considero que no soy así (que tiene cuerpo de tabla de surf), siempre voy al gym, mi esposo me ve guapísima y me siento bien conmigo misma", expresó la modelo al diario Trome.

También, Natalie Vértiz expresó que su esposo se lleva de maravillas con su esposo Yaco Eskenazi.

" Me considero una princesa y él (su esposo) es mi príncipe azul. Somos felices, lo primordial es que te rías con tu pareja y yo siempre me mato de risa con Yaco. Él es un buen papá, tiene un corazón de oro y nos amamos", precisó.