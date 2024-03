Choca Mandros y Natalie Vértiz protagonizaron un divertido debate al presentar el polémico tema: ‘¿Se puede ser amigo de tu expareja?’ en la última edición de su programa ‘Estás en todas’.

Durante la conversación, Choca puso en aprietos a la modelo al preguntarle si le incomodaría que su esposo Yaco Eskenazi sea amigo de alguna de sus exparejas, un tema que respondió tajantemente.

“Chistoso eres, ¿no? Una cosa es ser cordial, pero ya ser amigos, frecuentar, no creo. Porque yo sí conozco a algunas, pero no, obviamente, todo cordial”, explicó Natalie frente a cámaras.

Choca Mandros insistió en el tema y le consultó a Natalie si es amiga de un ex, algo que la conductora de América Televisión negó rotundamente.

“La verdad no he tenido muchos enamorados antes de estar con Yaco. Creo que tuve uno o dos, pero no supe más de esas personas”, sostuvo la también influencer.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: