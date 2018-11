Ante los constantes rumores en las redes sociales, la modelo Natalie Vértiz negó tajantemente que se esté divorciando de su pareja Yaco Eskenazi.

A través de las pantallas de América TV, la modelo indicó que varios usuarios le hacen 'campañas oscuras'.

"No hay nada de eso, para que sepan que las cosas entre nosotros están bien y no se imaginan lo que se viene para el siguiente año", sostuvo la ex chica reality.



En otro momento, Natalie Vértiz aseguró que se siente orgullosa de Yaco por su gran perfomance en la telenovela 'Mi esperanza', donde encarna a Percy.



