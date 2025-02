Natalie Vértiz: “Me gusta trabajar, pero también estar en casa con mis hijos"

La reconocida modelo, actriz, empresaria y mamá peruana Natalie Vértiz se sumó a la conversación en el podcast Voces Poderosas, donde reveló cómo hace para equilibrar todas las facetas de su vida.

Además, la también presentadora de televisión recalcó sobre la importancia del amor propio para alcanzar las metas sin caer en las comparaciones y qué es lo que más le gusta hacer en su día a día.

“Para mí es importante la autoaceptación. Siempre he sido de las personas que no les gusta comparase con los demás. Siempre me preguntan: ¿tienes competencia? O hay una persona que veas…Si bien es cierto hay personas que me inspiran mucho, soy una persona que no me gusta compararme porque cuando uno se empieza a comparar y a mirar otros horizontes, empiezas a ver más tus debilidades que tus virtudes”, refirió la modelo en el podcast Voces Poderosas de Yanbal.

Por eso, “yo creo que es importante trabajar en nuestro amor propio y, sobre todo, en lo que nos hace auténticas: tener prioridades", agregó la exMiss Perú Universo (2011) y mamá de Liam y Leo Eskenazi.

"A mí me gusta trabajar un montón para poder cumplir mis metas y sueños, pero también me gusta darle prioridad a estar en mi casa y darles tiempo de calidad a mis hijos", finalizó la popular Natalie Vértiz.

