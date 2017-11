Natalie Vértiz: "La idea es seguir entrevistando a los de Hollywood"

La modelo Natalie Vértiz aseguró que quiere seguir creciendo en la conducción de TV, ahora que entrevista a famosos de Hollywood . También respondió a las críticas por su aspecto físico.

¿Cómo te sientes al ser jurado del certamen de belleza Model of the Year?

Muy feliz. La nueva generación de modelos está súper fuerte y queremos encontrar a la top model peruana que no solo sea una cara bonita, sino una chica completa y responsable. Ya escogimos a las finalistas y la final será el 9 de noviembre en el Jockey Plaza.

¿Te afectaron las críticas por tu delgadez?

Me apena que las críticas sean de mujeres, pero estoy feliz con mi cuerpo. Todos debemos unir fuerzas para luchar contra la violencia física y psicológica.

¿Qué tal te va en la conducción del bloque de espectáculos del noticiero Edición mediodía, de América TV?

Muy cómoda. He llegado a disfrutar mi puesto en el programa. Mi bloque no es tan largo, pero me divierto e interactúo con el público. Me encantaría seguir, pero las renovaciones se ven a fin de año, así que todavía no puedo cantar victoria.

¿Has pensado en regresar al reality Esto es guerra?

Esto es guerra es un reality divertido, así que si en algún momento quisiera regresar, lo haría, pero por ahora estoy a full con mis proyectos en la conducción y mi familia.

Actuaste en Calichín. ¿Te estás preparando para ser actriz?

Fue divertido verme en el cine. Fue un sueño hecho realidad. Me encantaría que vengan más propuestas. Siempre me estoy preparando para actuar.

¿Hay planes para poder conducir o actuar con tu esposo, Yaco Eskenazi?

Me encantaría conducir un programa con Yaco. Hace un año no estaba lista, pero ahora me siento más segura en la conducción, así que seguiremos esperando la propuesta.

Ya entrevistaste a Mel Gibson y otros actores de Hollywood. ¿Qué más se viene?

Mi idea es seguir entrevistando a los grandes personajes de Hollywood. Me encanta la idea de salir, ver personajes del cine en Estados Unidos y entrevistarlos en inglés.

