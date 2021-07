La conductora del programa sabatino ‘Estás en todas’, Natalie Vértiz señaló, durante la última edición del espacio televisivo, que entre Rosángela Espinoza y Facundo González hay una buena química, tanta que ella pensó que había una relación entre ambos.

Estas declaraciones las dio luego de que presentaran una secuencia donde los amigos deben revelar cuánto se conocen. Este sábado les tocó a Rosángela Espinoza y Facundo González. Ambos demostraron que se conocen muy bien.

“Siempre pensé que había algo más entre ellos”, dijo Natalie Vértiz antes de presentar la nota y al retornar agregó: “Has visto la química (entre ellos), qué tal química, ¿no?. Yo me he quedado sorprendida que cada uno de ellos sabe en qué posición les gusta dormir y detalles íntimos. Viste que el guacho se puso celoso porque Rous estaba grabando Tik Toks con otros chicos o como con Pancho”.

A lo que, Choca Mandros agregó: “Los dos somos amigos y bien partner pero yo no sé cómo duermes. No sé si te gusta dormir en cucharita, pero ellos se conocen bastante”.

La reportera de ‘Estás en todas’ reveló que Rosángela Espinoza y Facundo Gonzáles viajarán juntos a Europa. Sin embargo, ninguno de los dos quiso confirmarlo. “Lo que pasa es que Facundo, me quiere seguir”, dijo Rosángela y Facundo agregó: “Los dos tenemos el mismo destino que es Europa y si estamos cerca capaz nos cruzamos o quizás no”.

Pero las sospechas de Natalie no quedaron allí. La conductora señaló: “Yo estaré atenta a las redes del guacho y de la Rous para saber si se encuentran en Europa, qué romántico sería”.

