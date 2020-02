La actriz Natalia Salas habló de su relación con su novio, Sergio Coloma, con quien está próxima a cumplir tres años.

“Estoy en una edad en la que soy feliz. Él no me hace feliz, sino que me acompaña en mi felicidad. Estamos juntos, nos acompañamos, no estoy atrás ni adelante, vamos de la mano en todo”, expresó la conductora de ‘América hoy’ durante una entrevista con Trome.

“Tenemos una relación bonita, estable y sana, que es lo más importante”, agregó la conductora.

Natalia Salas comparte constantemente imágenes al lado de su pareja, quien se muestra feliz a su lado. Incluso la actriz a veces bromea con la pedida de matrimonio.

Salas también se encuentra contenta por el estreno de su próxima película ‘No me digas solterona 2’ que estará en los cines el 2 de abril. Ella comparte roles con Patricia Barreto, la actriz mexicana Angélica Aragón y Anahí de Cárdenas, entre otros grandes actores.