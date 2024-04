En la más reciente edición de su podcast, la exvoleibolista Cecilia Tait sorprendió a sus seguidores al abordar directamente los rumores que vinculan a la reconocida cantante criolla Eva Ayllón con Natalia Málaga, ex DT de la selección peruana de vóley. La pregunta franca y directa de Tait hacia Málaga generó un revuelo en las redes sociales.

“Quise informarme, antes de que me manden la pauta, voy a verificar si todo lo que me manda es verdad. Pongo ‘Natalia Málaga... pareja de Eva Ayllón”, comentó Cecilia Tait, mostrando su sorpresa al descubrir los comentarios que circulan en las redes sociales.

Durante la conversación, Tait reveló algunos comentarios que habría hecho Málaga sobre este tema en una visita a su casa. “Te acuerdas de que una vez yo te pregunté, cuando fuiste a mi casa, y hablamos de esta situación. Me dijiste: ‘Bueno, si alguien quiere salir del clóset, que salga, pero no me j...’”, agregó Tait, revelando parte de la conversación con Málaga.

Natalia Málaga explicó su postura frente a estos comentarios durante la emisión del podcast de Tait. “Pero es un decir, que hablen lo que les dé la gana, pero que no juzguen a nadie, que no sabe la vida de nadie”, señaló Málaga en el programa La Tait, haciendo hincapié en que los rumores y especulaciones no deberían llevar a la crítica desmedida hacia las personas involucradas.

Finalmente, Cecilia Tait preguntó directamente a Málaga por qué la relacionaban con Eva Ayllón, a lo que la ex DT respondió que la gente tiende a ser “morbosa”. “No sé, la mente es morbosa (...) Me ven con Eva, con mil personas, o sea, por qué pueden alucinar...”, concluyó Málaga, dejando claro su punto de vista sobre los rumores que circulan en torno a su vida personal.









