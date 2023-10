En una reciente entrevista, Natalia Málaga compartió detalles íntimos de su vida con la periodista Verónica Linares. Durante la conversación, Málaga reveló anécdotas personales que la habrían llevado construir su fuerte personalidad.

La exdeportista habló sobre su infancia y cómo crecer siendo la menor de nueve hermanos influyó en su desarrollo. “Yo soy la última de nueve hermanos, cinco mujeres, cuatro hombres. Los cuatro hombres me tenían de ‘mantequilla’. Siempre me agarraban de ‘lorna’ y me daba cólera” , reveló.

Málaga admitió que fue objeto de burlas y bromas pesadas por parte de sus hermanos y amigos de la calle. Según Natalia, estas experiencias la llevaron a desarrollar una personalidad fuerte para enfrentar los desafíos de la vida.

“Jugaban fútbol con mi pelota, la pateaban, la botaban, la tiraban en la enredadera con espinas y la reventaban. Me iba llorando donde mi mami, salía y les gritaba a los demás, y ellos se mataban de risa. (...) uno aprende a lidiar con las adversidades que se te presentan” , puntualizó.