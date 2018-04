Nacho obtuvo documento de viaje de refugiado de Estados Unidos [FOTOS Y VIDEO]

El cantante venezolano Nacho , quien se ha mostrado en contra del gobierno de Nicolás Maduro en reiteradas oportunidades, recibió un documento de viaje para refugiados por parte de Estados Unidos, después de sus fallidos esfuerzos por renovar su pasaporte en Venezuela.

"Avísenle al infame personaje del gobierno que controla la identidad de todos los venezolanos en el Saime (Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería) que lo que él no me dio en Venezuela, me lo dio el gobierno de los Estados Unidos", escribió el cantautor en su cuenta de Instagram.

"Mírenlo que no tiene ni un sellito… Mañana lo voy a usar por primera vez", señaló el artista mientras enseñaba las páginas del documento.

Cabe resaltar que el cantante urbano ofrecerá un concierto en el Perú el próximo 28 de abril en el Centro Cultural Lima como parte del festival Barrio Latino. Lo acompañarán Nicky Jam, Farruko, Gente de Zona, Abraham Mateo, De la Ghetto, Leslie Shaw, entre otros.