'Nacho' enfurece y llama "bestia y animal" a 'Chino' [VIDEO]

La rivalidad entre 'Chino' y 'Nacho' se evidencia de una manera más violenta a medida que transcurre el tiempo.

Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como 'Nacho' tildó de "animal y bestia" a su ex compañero Jesús 'Chino' Miranda por bromear sobre su situación en Venezuela luego que fuera cancelado su pasaporte por el gobierno de Nicolás Maduro.

Tras los fuertes calificativos, y pese a la polémica en redes sociales, Nacho se refirió nuevamente al tema y se negó a ofrecer disculpas a su ex compañero.

“Me parece bastante desalmado de una persona quererse hacer el gracioso con la situación tan difícil que estoy viviendo, haciendo comentarios sarcásticos que sugieren que mis hijos están enfrentando mi ausencia por más de 60 días porque a mí me da la gana, sumándole motivos a las personas para creer que yo necesito hacer una estupidez para vender mi música y que el asunto de mi pasaporte es un show”, señaló.

Luego agregó que “ninguno de los que dicen ser mis súper amigos se han manifestado y no voy a aceptar que venga el más falso a decir babosadas, y miren que mucho que lo ha hecho últimamente, tratando de conquistar público a través de la lástima, dejándome como el malvado que lo abandonó y lo dejó solito”.

El artista envío un mensaje a sus seguidores, quienes lo cuestionaron por lanzar aquellos dardos a su ex compañero musical.

“Una cosa es ser noble y otra pendejo. Todo aquel que salió con su doble moral a mostrar lo horrorizado y decepcionado que está por mi actitud, diciendo que antes me admiraba y que ahora no, les doy una sugerencia que los ayudará a ustedes y a mí también, no me sigan, porque yo no necesito sentimientos tan vulnerables rodeándome. No quiero asumir el peligro de tener a alguien que hoy te venera y te ama y que mañana cuando no hagas todo perfecto y a su manera, te odia”, dijo finalmente.

Chyno ha preferido guardar silencio.



Ambos fueron considerados uno de los dúos venezolanos más importantes de los últimos tiempos y destacados representantes del género urbano con grandes éxitos como 'Mi niña bonita' y 'Andas en mi cabeza'. Se separaron en marzo del 2017, al parecer, por diferencias personales.