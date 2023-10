En una reciente entrevista, el cómico Nabito reveló que está enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida tras ser diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Nabito contó que, luego de enterarse sobre su enfermedad, cayó en depresión durante mucho tiempo.

“Todo se me complicó, después de ese diagnostico, al mes mi esposa me dice que está embarazada y en diciembre a mi papá le da un derrame”, contó en el podcast ‘Todos Sanamos’ de la psicóloga Lizbeth Cueva.

Nabito también mencionó que en un principio no aceptó su diagnóstico de ELA, y su padre, igualmente, no quería aceptar que su hijo padeciera esta enfermedad.

“No lo acepté, porque no era justo y fueron dos años de mucha depresión(…) Él tampoco lo aceptaba igual que yo y el médico fue muy frío. Me dijo no vas a caminar, no vas a comer, no vas a hablar, tienes que esperar nada más” , concluyó.