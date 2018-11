Naamin Timoyco revela que varios hombres la acosaron cuando publicaron su DNI

Naamin Timoyco señaló haber sufrido acoso cuando medios de comunicación expusieron su DNI. Ella f ue la primera transexual en el Perú que cambió de sexo en el documento de identidad.

"Ha ido gente a mi casa a tocarme la puerta. Han ido a buscarme hombres, seguramente para estar conmigo. Un diario sacó mi DNI y fue un problemón, no le hice juicio porque demora mucho", señaló en una entrevista en ATV.

"Me buscaban, me hostigaban. Cambié tres veces el número (telefónico) de mi casa porque me acosaban. Tuve que poner identificador y luego uno a uno saber quién llamaba", agregó.

A fines del 2003, Timoyco, inició el proceso para lograr el reconocimiento en su documento de identidad. En 2008, el Decimosexto Juzgado Civil de Lima declaró fundada su demanda para ser reconocida como mujer en su partida de nacimiento.