Myriam Hernández: 'Es más transgresor hoy sacar una balada por la invasión de la música urbana'

Directa. La cantante chilena Myriam Hernández se encuentra en nuestro país tras cuatro años de ausencia y deja muy claro que la música romántica, específicamente la balada, el género que la llevó a la fama, jamás morirá.

La intérprete, que el próximo año cumple 30 años de carrera artística, cuenta que en la actualidad es mucho más osado crear una balada pues muchos están teniendo más acercamiento al género urbano. Sin embargo, no descartó tener alguna participación con artistas de este género como lo hizo con la respuesta que creó para la canción Amorfoda de Bad Bunny.

"Es más transgresor hoy sacar una balada dado que hoy la música está fuertemente invadida por la música urbana. (...) No estoy segura de grabar un trap, porque no es lo que a mi me gustaría, pero si hacer un guiño o tal vez una colaboración que no me saque de lo mío, ese tipo de cosas", señaló.

La cantante de 'El hombre que yo amo', de otro lado, cuestionó algunas letras violentas de el reggaetón pues van en contra de la lucha para erradicar la violencia contra la mujer. Pidió, además, a las mujeres denunciar cualquier tipo de violencia y no quedarse calladas ante la más mínima agresión.

"Hay letras con las que no estoy de acuerdo, menos ahora que estamos tan fuertes nosotras las mujeres luchando por el respeto. No van con mi forma de pensar ni de sentir y no quiero esas canciones para las mujeres tampoco. Quiero respeto para mi género", dijo.

"EL AMOR NO ES MODA"



Henández reitera que el secreto de su éxito es hablar del amor, pues asegura que es un sentimiento que prevalecerá a lo largo del tiempo y del que siempre se hablará.

"También las generaciones nuevas quieren que les hablen de amor a lo mejor en otros ritmos hoy, pero el amor siempre va a estar presente y la música romántica está para todos y hay público que quiere seguirla escuchando y creo que no va a morir nunca porque el amor no es moda", agregó.

La cantante chilena participará de dos shows por el Día de la Madre que se realizarán en Arequipa y Lima, el próximo viernes 10 y sábado 11, respectivamente.