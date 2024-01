En la región Huancayo, Víctor Raúl Valencia Mateo, destacado artista de la agrupación musical ‘Antología’, enfrenta una denuncia de agresión verbal y física por parte de su pareja.

La denunciante, de 27 años, ha acusado al artista de ‘Antología’ de agresiones con mordidas y golpes después de una discusión el pasado fin de semana. Este incidente se produce en un contexto emocional difícil tras la reciente pérdida del hijo de la pareja, intensificando la situación para la víctima.

“Denuncio para que conozcan la clase de hombre que es, porque todos en Huancayo lo conocen como un hombre honorable, de buen comportamiento, pero no saben que es muy machista, que todo lo que dice se tiene que hacer si no te da el golpe. Pero eso fue lo detonante, sabiendo que he perdido a mi hijo, así me golpeó”, declaró para Latina Noticias.

La víctima también describió un patrón de comportamiento violento, señalando que, a pesar de recibir disculpas reiteradas por parte de Valencia, los ataques no cesaron: “Siempre me ha golpeado, y me ha pedido disculpas, y yo siempre he creído que iba a cambiar”, dijo entre sollozos.

Respuesta del músico de ‘Antología’

En una entrevista realizada por Latina, el miembro de Antología se pronunció sobre la denuncia interpuesta por su pareja: “Lo que tiene, los moretones, es porque ha salido del hospital, entonces allí estamos aclarando esos puntos. (Esos son) los moretones del brazo. Sobre el moretón del ojo es porque ella se ha querido tirar del carro y le he cerrado la puerta. Lo de la mordedura, no puedo entender eso”.

Hasta el momento, las autoridades pertinentes no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. La víctima, en busca de apoyo tras los eventos violentos, espera una respuesta y acciones concretas por parte de las instituciones de justicia.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

Ronderos de Puno azuzan a más protestas en Lima y el sur. (Video: Facebook)