Músico de Suu Rabanal quedó gravemente herido tras explosión en Los Olivos.

Tras un ataque cerca al restaurante “La Choza Náutica”, ubicado Los Olivos, tres personas quedaron heridas. Entre ellas, se encuentra Leonardo Montoya, músico de la orquesta de Suu Rabanal, quien sufrió graves heridas por las esquirlas mientras transportaba instrumentos.

Rabanal relató en el programa “La Banda Del Chino” que el ataque ocurrió mientras su grupo se preparaba para una presentación.

“Escuché un sonido raro, como una bala, y me quedé alerta; luego vino la explosión. Fueron momentos de terror. Me dijeron que las ambulancias no llegarían”, contó.

Aunque se especuló sobre posibles amenazas, Rabanal aseguró que no ha recibido ninguna extorsión, por lo que aún es materia de investigación si el motivo del atentado estaba dirigido a su grupo o al establecimiento.

Suu Rabanal prepara evento benéfico para Leonardo Montoya

Actualmente, Montoya se encuentra en estado delicado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Jesús del Norte, con varios órganos comprometidos por las esquirlas. Los gastos médicos ya superan los S/ 60,000, una cifra imposible de cubrir para su familia.

Para apoyar a su compañero, Suu Rabanal ha organizado un evento benéfico el domingo 15 de diciembre en el Club Lawn Tennis, desde el mediodía. El evento contará con la participación de varias orquestas invitadas y una tradicional pollada.

