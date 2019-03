Recuerda el 'Preguntas con cancha' de Sofía Rocha, donde demuestra toda su personalidad [VIDEO]

Contó de todo. Sofía Rocha es recordada por sus amigos como una mujer alegre y llena de energía. La noticia de su muerte enlutó al cine y el teatro nacional. Este lunes falleció a los 51 años y sus amigos solo tuvieron palabras de admiración para la persona que fue en vida.

El año pasado asistió a Cinescape , programa que conduce Bruno Pinasco, para promocionar la obra teatral en la que participó: 'Las Tres Viudas'. Como parte de su visita al estudio de Pachacámac de América TV, también se animó a participar de la divertida secuencia 'Preguntas con cancha'.

Antes de comenzar con las preguntas comprometedoras, Pinasco le advirtió a Sofía Rocha: "¿No te va a dar 'roche' responder? "No, yo no tengo 'roche' de nada", replicó segura la actriz.

Rocha escogió la primera imagen de fondo en la pantalla infinita. "En uno de los infiernos de Dante", pidió a la producción y contestó una por una cada singular pregunta.

Estando con alguien por primera vez, ¿has tenido el calzón con hueco?

- Mis calzones siempre tienen hueco (entre risas). Para qué te voy a mentir.

Cuando me emborracho soy...

- Bisexual (más risas). Bueno... es más divertido.

¿Qué es lo que te compras cuando te quieres dar el gusto?

- Una botella de vino. (Bruno Pinasco le gritó: "¿¡Y luego cómo te pones?!"). Bisexual (respondió entre risas).

(Sofía escogió su nueva imagen en la pantalla infinita: un volcán con un vino y varias personas para escoger) ¿Alguna vez has regalado algo que te regalaron?

- Sí, claro. Cuántas veces. Creo que todos mis regalos son regalos que me han hecho. Lo siento mucho, para eso se guardan los regalos.

¿Alguien que te gustaba te ha choteado por estar con tu mejor amiga?

- Jamás, a mí nadie me 'chotea'. De verdad, no estoy bromeando (entre risas).

¿Cuáles eran tus apodos en el 'cole'?

- Bueno yo me llamo Sofía, pero había otra Sofía y le decían "Sofea". Se agarraron con mi apellido, creo. Me decían "rochabus", cosas tontas. Me salvé, nada serio.

Cuando se agotaron las preguntas, Sofía Rocha se paró de la silla y siguió soltando risas, muy entretenida por la secuencia. "¿No fui muy fuerte? ¿A qué hora sale esto? Ni siquiera sé si lo ven niños", dijo la actriz.



Bruno Pinasco la recibió y solo tuvo palabras de elogio para Rocha. "Una de las cosas que nos gusta de tu personalidad es que eres natural y espontánea", sentenció.

Recuerda este momento:

