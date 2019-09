José José, más conocido como el ‘Príncipe de la canción’, murió este sábado en un hospital de Florida, Miami (Estados Unidos), tras luchar contra el cáncer de páncreas, según información de Televisa y El Universal.

El reconocido artista mexicano tuvo complicaciones en su salud causadas por la fatal enfermedad que lo aquejaba desde el 2017 entonces se sometió a tratamientos de quimioterapia y radioterapia, pero finalmente perdió la batalla contra esta terrible enfermedad. Este fue uno de los muchos males que adoleció en vida.

En los últimos meses, el intérprete ’40 y 20′ era atendido en el centro médico estadounidense, cercano al hogar de su hija Sarita, quien hizo que se mudara de México para que fuera atendido en Miami.

¿De qué murió José José, El príncipe de la canción? (Foto: EFE)

A raíz de contraer la bacteria de Lyme, José José tuvo un parálisis casi total del lado izquierdo de su cuerpo y esto afectó su voz, impidiendo que pudiera cantar y provocándole una profunda depresión.

Tras perder la voz por esta enfermedad, el cantante admitió que pensó en quitarse la vida.

“Cuando perdí la voz por primera vez pensé en el suicidio, hubo una vez en que yo me metí la pistola en el paladar, y no funcionó. ¿Qué más señal pude haber pedido de que no era mi momento y de que algo más hermoso venía?”, dijo al programa Primer Impacto en 2015.

LA HISTORIA DE ‘EL TRISTE’

Esta balada, escrita por el compositor mexicano Roberto Cantoral García, marcó un antes y un después en la carrera de José José, quien con apenas 22 años interpretó por primera vez ‘El triste’ en el Festival OTI de la Canción Latina.

Ese 15 de marzo de 1970 un novel y hasta entonces desconocido José José se robó el corazón del público que estaba esa noche en el Teatro Ferrocarrilero. Aunque quedó en tercer lugar, ese fue el día en que se ganó el apelativo de “El Príncipe de la Canción”.

‘El Triste’ se convirtió en un éxito por su impecable arreglo musical, por su letra, con la que más de uno puede identificarse. El tema habla acerca de la terrible tristeza que provoca la pérdida de un ser querido, y aunque muchos la relacionaron con la perdida de una pareja, Roberto Cantoral contó que está dedicada a su madre.