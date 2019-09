José José, más conocido como el ‘Príncipe de la canción’, murió este sábado en un hospital de Florida, Miami (Estados Unidos), tras luchar contra el cáncer de páncreas, según información de Televisa y El Universal.

El reconocido artista mexicano tuvo complicaciones en su salud causadas por la fatal enfermedad que lo aquejaba hace uno años, uno de los muchos males que adoleció en vida.

En los últimos meses, el intérprete ’40 y 20′ era atendido en el centro médico estadounidense, cercano al hogar de su hija Sarita, quien hizo que se mudara de México para que fuera atendido en Miami.

A raíz de contraer la bacteria de Lyme, José José tuvo un parálisis casi total del lado izquierdo de su cuerpo y esto afectó su voz, impidiendo que pudiera cantar y provocándole una profunda depresión.

Tras perder la voz por esta enfermedad, el cantante admitió que pensó en quitarse la vida.

“Cuando perdí la voz por primera vez pensé en el suicidio, hubo una vez en que yo me metí la pistola en el paladar, y no funcionó. ¿Qué más señal pude haber pedido de que no era mi momento y de que algo más hermoso venía?”, dijo al programa Primer Impacto en 2015.