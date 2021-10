El actor cubano Abel Rodríguez, reconocido por participar en varias producciones colombianas, falleció este viernes. La noticia fue confirmada por su hija Paula Massola Rodríguez.

Paula recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dedicar un emotivo mensaje de despedida a su progenitor.

“Algunos dicen que tengo tus labios, y tu nariz, los que te conocían y han conversado conmigo me decían que les recordaba a ti, no lo sé, pero no lo dudo. Tengo que usar la imaginación, esa que dicen que también heredé de ti, para crear escenarios contigo donde te veo después de tanto tiempo (...) Descansa papá. Paz y luz para tu alma te deseo con todo mi corazón. Ojalá donde estés leas esto”, escribió la también actriz.

Por otro lado, la Asociación Colombiana de Actores (ACA) se despidieron recordando la alegría de “Abelito”, como aseguran era conocido por una parte de sus colegas.

“Hoy nos enteramos de la partida de nuestro querido colega Abel Rodríguez, actor cubano que trabajó en muchas producciones aquí en Colombia y dejó en nuestro gremio grandes amistades por su bonhomía y su alegre carácter. A sus cercanos nuestros sentimientos de pesar y para Abelito, como lo llamábamos muchas y muchos: - “Que la tierra le sea leve”, fue el mensaje que difundieron en su cuenta de Instagram.

El artista será recordado por su participación en varias producciones de la televisión en Colombia como ‘Chepe Fortuna’, ‘La viuda de la mafia’, ‘Verano en Venecia’, ‘Mujeres Asesinas’ y en la película ‘El vuelo de la mariposa’.

